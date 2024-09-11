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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ'da bebeğe darp iddiası! Anne tutuklandı | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da bebeğe darp iddiası! Anne tutuklandı

        Tekirdağ Malkara'da darbedildiği iddia edilen 2 yaşındaki kız bebek, beyin kanaması şüphesiyle geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Olaya ilişkin gözaltına alınan anne, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 02:05 Güncelleme: 11.09.2024 - 02:22
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        Tekirdağ'da bebeğe darp iddiası! Anne tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 2 yaşındaki kız bebeğin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan anne tutuklandı.

        S.Y. (2), dün gece rahatsızlandığı belirtilerek, yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Hastanedeki muayene sırasında vücudunda darp izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Darbedildiği iddia edilen bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alındı. AA'nın haberine göre; hayati tehlikesi olduğu öğrenilen bebeğin tedavisi sürüyor.

        Polis ekiplerince olaya ilişkin gözaltına alınan anne B.Y. ve 18 yaşından küçük 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

        Adliye çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Çevrede toplanan ve zanlılara tepki gösteren grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

        ANNE TUTUKLANDI

        İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da bölgeye gelip ekiplerden bilgi aldı. Anne B.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 zanlı adliyedeki işlemlerinin ardından yeniden emniyete götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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