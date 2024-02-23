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        Türkeli'de altyapı yenileme çalışmaları devam ediyor

        Sinop'un Türkeli ilçesinde belediye tarafından başlatılan altyapı yenileme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 21:48 Güncelleme: 23.02.2024 - 21:54
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        Türkeli'de altyapı yenileme çalışmaları devam ediyor
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        Sinop’un Türkeli ilçesinde belediye tarafından başlatılan altyapı yenileme çalışmaları devam ediyor.

        Belediye Başkanı Veysel Şahin, çalışmaların devam ettiği bölgelerde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        İncelemenin ardından gazeteciklere açıklamada bulunan Şahin, yaklaşık bir yıl önce başlattıkları altyapı faaliyetlerinin yüzde 98’lik bölümünü tamamladıklarını söyledi.

        İlçenin yağmur suyu, içme suyu ve kısmi kanalizasyon sistemlerinin büyük bir bölümünün yenilendiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

        “Tamamlanan altyapı çalışmalarının yanı sıra, kısa süre içerisinde konutlarımıza can suyu verilmesi hususunda faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Ayrıca, geçici iyileştirme çalışmalarına da başlamış bulunmaktayız. Bu geçici düzenlemeler, vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını daha az etkilemek adına önem arz etmektedir. Belediyemiz, kentimizin geleceği için daha güvenli, sağlam ve sürdürülebilir altyapılar oluşturma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam edecektir. Türkeli'mizin değerli vatandaşlarına göstermiş oldukları sabır için teşekkür ederiz.”

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