Gerze'de vatandaşlar şubat ayında güneşli havayı sahilde değerlendirdi
Sinop'un Gerze ilçesinde vatandaşlar, şubat ayında sıcak havanın keyfini sahilde çıkardı.
Sinop'un Gerze ilçesinde vatandaşlar, şubat ayında sıcak havanın keyfini sahilde çıkardı.
Hava sıcaklığının 13 dereceyi bulduğu ilçede bazı vatandaşlar, ilçe sahilinde vakit geçirdi.
Güzel havayı fırsat bilen ilçe sakinleri liman bölgesinde bisiklet sürdü, ailecek piknik, yürüyüş yaparak kış güneşini değerlendirdi.
Çocuklar ise aileleriyle parklarda eğlendi.
Gerze'de hava sıcaklıklarının 2 Mart Cuma gününe kadar yüksek seyretmesi bekleniyor.
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