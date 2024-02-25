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        Gerze'de vatandaşlar şubat ayında güneşli havayı sahilde değerlendirdi

        Sinop'un Gerze ilçesinde vatandaşlar, şubat ayında sıcak havanın keyfini sahilde çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 19:03 Güncelleme: 25.02.2024 - 19:08
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        Gerze'de vatandaşlar şubat ayında güneşli havayı sahilde değerlendirdi
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        Sinop'un Gerze ilçesinde vatandaşlar, şubat ayında sıcak havanın keyfini sahilde çıkardı.

        Hava sıcaklığının 13 dereceyi bulduğu ilçede bazı vatandaşlar, ilçe sahilinde vakit geçirdi.

        Güzel havayı fırsat bilen ilçe sakinleri liman bölgesinde bisiklet sürdü, ailecek piknik, yürüyüş yaparak kış güneşini değerlendirdi.

        Çocuklar ise aileleriyle parklarda eğlendi.

        Gerze'de hava sıcaklıklarının 2 Mart Cuma gününe kadar yüksek seyretmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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