Sinop'ta iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Sinop'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Sinop'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
İ.Y'nin kullandığı 57 AE 448 plakalı otomobil, kent merkezinde Cumhuriyet Caddesi'nde kontrolden çıkarak önce park halindeki 27 LK 162 plakalı otomobile ardından H.Y. idaresindeki 57 HO 1001 plakalı dolmuşa çarptı.
Kazada yaralanan İ.Y. ile dolmuşta yolcu olarak bulunan F.Z.T, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durağan ilçesinde ise R.E. yönetimindeki 57 DK 781 plakalı otomobil, Durağan, Boyabat kara yolu Çarşak mevkisinde karşı yönden gelen M.Ö'nün kullandığı 59 AP 442 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan E.M. ile R.E. yaralandı
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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