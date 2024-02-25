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        Sinop'ta iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Sinop'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 23:27 Güncelleme: 25.02.2024 - 23:29
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        Sinop'ta iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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        Sinop'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        İ.Y'nin kullandığı 57 AE 448 plakalı otomobil, kent merkezinde Cumhuriyet Caddesi'nde kontrolden çıkarak önce park halindeki 27 LK 162 plakalı otomobile ardından H.Y. idaresindeki 57 HO 1001 plakalı dolmuşa çarptı.

        Kazada yaralanan İ.Y. ile dolmuşta yolcu olarak bulunan F.Z.T, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durağan ilçesinde ise R.E. yönetimindeki 57 DK 781 plakalı otomobil, Durağan, Boyabat kara yolu Çarşak mevkisinde karşı yönden gelen M.Ö'nün kullandığı 59 AP 442 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan E.M. ile R.E. yaralandı

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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