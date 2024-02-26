Sinop'ta araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı
Sinop'ta, yol kontrolü yapan jandarma ekiplerince bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Sinop'ta, yol kontrolü yapan jandarma ekiplerince bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sinop-Kastamonu kara yolu üzerinde yol kontrol uygulaması yapıldı.
Uygulama esnasında şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada, 3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
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