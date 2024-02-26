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        Sinop'ta araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı

        Sinop'ta, yol kontrolü yapan jandarma ekiplerince bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 20:44 Güncelleme: 26.02.2024 - 20:44
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        Sinop'ta araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı
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        Sinop'ta, yol kontrolü yapan jandarma ekiplerince bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sinop-Kastamonu kara yolu üzerinde yol kontrol uygulaması yapıldı.

        Uygulama esnasında şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada, 3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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