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        Gerze'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Sinop'un Gerze ilçesinde jandarma ekiplerince anaokulu öğrencilerine meslek tanıtımı ve trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 19:59 Güncelleme: 27.02.2024 - 20:05
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        Gerze'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
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        Sinop’un Gerze ilçesinde jandarma ekiplerince anaokulu öğrencilerine meslek tanıtımı ve trafik eğitimi verildi.

        Gerze Anaokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, ekiplerce öğrencilere, jandarma mesleği tanıtıldı. Genel trafik kuralları, emniyet kemerinin kullanımı ve öneminin anlatıldığı eğitimde ayrıca okul servisi araçlarına binme ve inme kuralları konularında da bilgiler aktarıldı.

        Jandarmaya ait hizmet araçlarının tanıtımının yapıldığı eğitim sonunda çocuklara, hikaye ve boyama kitapları dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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