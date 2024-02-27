Gerze'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

Gerze Anaokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, ekiplerce öğrencilere, jandarma mesleği tanıtıldı. Genel trafik kuralları, emniyet kemerinin kullanımı ve öneminin anlatıldığı eğitimde ayrıca okul servisi araçlarına binme ve inme kuralları konularında da bilgiler aktarıldı.

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