Gerze'de öğretmenlere başarı belgesi verildi

Arabacı, okul idarecileri ve öğretmenlere başarılı çalışmalarının devamı dileyerek teşekkür etti.

Kaymakam Arabacı, burada okul bünyesinde bando takımı kurulması sürecindeki katkılarından dolayı öğretmenlere başarı belgesi takdim etti.

Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Atatürk Ortaokulu’nda görevli bazı öğretmenleri makamında kabul etti.

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