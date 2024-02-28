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        Gerze'de öğretmenlere başarı belgesi verildi

        Sinop'un Gerze ilçesinde görevlerinde başarı sağlayan öğretmenlere başarı belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 13:52 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:58
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        Gerze'de öğretmenlere başarı belgesi verildi
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        Sinop’un Gerze ilçesinde görevlerinde başarı sağlayan öğretmenlere başarı belgesi verildi.

        Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Atatürk Ortaokulu’nda görevli bazı öğretmenleri makamında kabul etti.

        Kaymakam Arabacı, burada okul bünyesinde bando takımı kurulması sürecindeki katkılarından dolayı öğretmenlere başarı belgesi takdim etti.

        Arabacı, okul idarecileri ve öğretmenlere başarılı çalışmalarının devamı dileyerek teşekkür etti.

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