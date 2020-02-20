Patlayan şömine paniğe sebep oldu

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Sinop’ta aniden patlayan şömine anlık paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Sinop’ta Özlem Konutları mevkisinde bir vatandaş evlerinde bulunan şömineyi yakmak isterken şöminenin içinde bulunan kimyasal maddenin patlaması sonucu kısa süreli panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde çıkan küçük yangına müdahale ederek söndürdü.

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