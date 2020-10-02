DiyanetSen Sinop Şube Başkanı Yaşar Köstek, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın din görevlisi eksenli kutlanması gerektiğini söyledi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebeti ile yazılı bir açıklama yapan Yaşar Köstek, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın din görevlisi eksenli kutlanmasını isteyerek, “Bu hafta fedakar din görevlilerimizin toplum açısından öneminin ve yaşadıkları sıkıntıların dile getirildiği bu konularda farkındalık oluşturulan bir hafta olarak kutlanmalıdır” dedi.

Köstek yapılan araştırmalarında din görevlilerinin bu haftanın amacına uygun şekilde din görevlilerinin sıkıntılarının ele alındığı bir hafta olarak kutlanmasını istediklerini belirterek, “Camiyi ve cemaati sevk eden din görevlilerimiz aynı zamanda beşikten mezara hayatın her alanında insanımızın yanındadır. Tüm ömürlerini din hizmetine adayan toplumun önderi konumundaki din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutuluyor daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmeleri için yetkili sendika olarak elimizden gelini yapacağımızı bilmelerini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Köstek, din görevlilerinin koronadan vefat edenlerin cenazelerini yıkama konusunda zorlandığını sözlerine ekledi.

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