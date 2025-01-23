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        Haberler Gündem Sinop'ta otomobille TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Sinop'ta otomobille TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde, otomobille TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 22:16 Güncelleme: 23.01.2025 - 22:16
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        Otomobille TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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        Y.Y'nin kullandığı otomobil, Boyabat-Durağan kara yolu Çatpınar köyü mevkisinde karşı yönden gelen TIR'la çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan D.Y, H.Y. ve Z.S. yaralandı.

        Kaza sonrası araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan sürücü Y.Y. ile eşi olduğu öğrenilen D.Y. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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