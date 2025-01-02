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        Haberler Gündem Sinop’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Sinop’ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

        Sinop'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 19:54 Güncelleme: 02.01.2025 - 19:54
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        Sinop'ta kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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        Halil Ö’nün kullandığı otomobil, Sinop-Erfelek kara yolu Çelen köyü mevkisinde karşı yönden gelen Ramazan Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde sürücülerden Halil Ö. ile aynı araçta bulunan İbrahim T’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazada yaralanan Ramazan Y. ile diğer araçtaki Oğuzhan Y. ise sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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