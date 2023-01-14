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Haberler Televizyon Sipahi yeni bölüm ikinci fragmanı yayınlandı! Sipahi 6.bölüm fragmanı
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Sipahi'den bir fragman daha! Heyecan giderek artıyor

SHOW TV’nin yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı dizisi ‘Sipahi’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Sipahi yeni bölüm ikinci fragmanı yayınlandı! Sipahi 6.bölüm fragmanı
HABERTURK.COM

SHOW TV’nin yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı dizisi ‘Sipahi’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Bölüme olan heyecanı giderek artıran tanıtımda Sipahiler tehlikeli bir operasyona giriyor. Canan’ın Sipahilerin karargahına gitmesi dikkat çekerken Korkut Ali’yle karşı karşıya geleceği anlar merakla bekleniyor.

SİPAHİ’NİN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hartman Vakfı’nın yeni yıl balosuna terör saldırısı düzenlendi. Narin’in davetlisi olarak geceye katılan Yıldırım mermilerden özel koruyucu kıyafeti sayesinde kurtuldu. Saldırıyı yapanların peşine düşen Yıldırım bulduğu kolyeyle büyük bir ipucu yakaladı.

Thomas Hartman adıyla büyük bir oyun oynayan Goran, çelik yelek giymesiyle hem Yıldırım’ın hem de Canan Komiser’in dikkatini çekti.

Nefes kesen bölümde Goran’ın Türkiye’ye düzenleyeceği yeni terör saldırısında kullanacağı eksik roket parçalarını deniz yoluyla geçirmek için Deniz İşletmeleri Müdürü’nün kızı Merve’yi, bu yolla kaçırdığı ortaya çıktı. Canan ile akşam yemeğine çıkan Ali, karşılaştığı Ivan’la yeniden çalışma kararı aldı.

Ivan, aynı gece buluştuğu İngiliz Ajan Amy’den öğrendiği yeni bilgilerle harekete geçti. Amy’nin, Ivan’a QR kodlu bir kart verdiğini öğrenen Sipahi ekibi yeni bir plan yaptı. Hem kartı hem de Merve’yi kurtarmak isteyen Ali, Ahmed kimliğiyle yeniden Ivan ve Habtor’la buluştu. Ivan’ın kurduğu pusuya düşen Ali’nin işkenceye uğradığı sahnelerde tansiyon yükseldi.

Bölümün final sahnesinde Ivan’ın adamından kurtulmayı başaran Ali, Habtor’u rehin aldı. Silahların çekildiği final sahnesi büyük merak uyandırdı.

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği Sipahi’nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Ece Dizdar, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sipahi yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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