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Haberler Sigorta Bireysel Emeklilik
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Sırada evde bakım sigortası var

Sigorta-özel emeklilik sektörlerinin düzenleyici ve denetleyici kurumu olan SEDDK’nın 3. yıl resepsiyonu T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin Nebati’nin katılımıyla gerçekleşti. SEDDK, penetrasyon hedefi ile Türkiye Yüzyılında ekonomiye olan katkısını artıracak. Resepsiyonda konuşan Bakan Nebati, 18 yaş altı BES katılımcılarının sayısının 500 bini aştığını hatırlatarak bundan sonraki hedeflerinin evde bakım sigortası olduğunu söyledi. Evde bakım sigortası yaşlanana kadar biriken primlerin yaşlandıktan sonra o kişinin her türlü bakımı için kullanılmasını içeriyor.

Sırada evde bakım sigortası var
HABERTURK.COM

70 şirket ile 610 milyar liralık büyüklüğe sahip iki önemli sektörün regülatörü olan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) 3. yıl resepsiyonu T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin Nebati’nin katılımıyla gerçekleşti. Resepsoyonda konuşan Bakan Nebati, 18 yaş altı BES katılımcılarının sayısının 500 bini aştığını hatırlatarak bundan sonraki hedeflerinin evde bakım sigortası olduğunu söyledi. Evde bakım sigortası yaşlanana kadar biriken primlerin yaşlandıktan sonra o kişinin her türlü bakımı için kullanılmasını içeriyor. Resepsiyona ayrıca Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Servet Bayındır, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı Hasan Özçelik, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan ve finans-sermaye piyasalarının üst düzey yöneticileri ile sigorta-özel emeklilik aktör ve paydaşları katıldı.

“FİNANSAL MİMARİDEN ALINAN PAY ARTIRILACAK”

Resepsiyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati; “Türkiye Yüzyılı programımızla, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak için ilerliyoruz. Bu kapsamda, sürdürdüğümüz en önemli çalışmalardan biri de, “finansal mimari” alanında ülkemizin daha üst bir seviyeye çıkarılmasına yönelik çalışmalardır. Finansal piyasalarımızın dengeli ve sürdürülebilir şekilde gelişimini sağlamayı teminen, sigorta ve özel emeklilik ile sermaye piyasalarımızın finans sisteminden aldığı payı artırmayı hedefliyoruz.” dedi

“SEKTÖRÜN DESTEKÇİSİ OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Sigorta ve özel emeklilik sektörlerinin önemine değinen Bakan Nebati; “Bu iki sektör dijitalleşme sürecindeki gelişmeleri yakından takip ederek dijital platformlara önemli yatırımlar yapmayı sürdürüyor. Sektörümüzün geliştireceği yenilikçi ürünlerle, mevcut potansiyeli daha da fazla harekete geçirebileceğine inanıyoruz. Bu süreçte, biz de Bakanlığımız ve SEDDK olarak sektörümüzün her daim destekçisi olmayı sürdüreceğiz.” vurgusu yaptı.

NEBATİ: SİGORTA TÜRKİYE YÜZYILININ TEMİNATI

Türkiye Yüzyılının ülkemiz için istikrarın, istikbalin ve değerlerin hâkim olduğu bir refah yüzyılı olacağını belirten Bakan Nebati, “Bu yolda, sigortacılık sektörümüzde tüm paydaşların atacağı her adım, ülkemizin güçlü yarınlarının ve Türkiye Yüzyılının teminatıdır. Bir yandan muhtemel tüm riskleri, geliştireceğiniz enstrüman ve süreçlerle bertaraf ederken, oluşan yeni fırsat alanlarını da ülkemiz ve milletimiz için en iyi şekilde değerlendireceğinize inancım tamdır.” diye konuştu.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu ise Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’ye bu özel günde yanlarında oldukları için şükranlarını sunarak başladığı konuşmasında kurumun 3.yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, “2019 yılında faaliyetlerine başlayan kurumumuz kurulduğu günden bu yana sigortalıların korunması ve güvenilir, istikrarlı, uluslararası piyasalara entegre bir sektörün varlığını sağlamak misyonu ve hükümetimizin desteği ile kuruluş sürecini tekemmül ettirerek yoluna devam etmektedir. ” dedi.

“TOPLAM VARLIK 610 MİLYAR TL’Yİ AŞTI”

Sigorta-özel emeklilik sektörlerinin her geçen yıl istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini vurgulayan Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Üretim ve yatırıma dayalı Türkiye Ekonomi Modeli ve Türkiye’nin küresel krizleri fırsata dönüştüren dinamik yapısı sayesinde ekonomimizin yüksek büyüme performansı sektörümüze de yansımış olup, 2022 yılında enflasyonun oldukça üzerinde bir büyüme gerçekleşmiştir. Bu yılın yaklaşık 200 milyar TL prim üretimi ile tamamlanması öngörülmektedir. Toplam varlıklarımız 610 milyar TL’nin üzerine, Fon arzımız 500 milyar TL’nin üzerine çıkmış ve toplam ödenen tazminat tutarı 60 milyar TL’ye ulaşmıştır.”

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU

Penetrasyonu artırmaya ve daha fazla vatandaşı sigorta-özel emeklilik sisteminin sağladığı güvence altına almayı hedeflediklerini ifade eden SEDDK Başkanı; “Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Sayın Bakanımızın çizdiği rota ile ülke ekonomisine sunduğumuz katkıyı, tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde ve ortak akılla artırarak sürdüreceğiz “ vurgusu yaptı

18 YAŞ ALTI BES SAYISI 500 BİNİ AŞTI

Bireysel emeklilik sisteminde 18 yaş altı katılımcıların 500 bini aşmasının başarısını kutlamak amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Emeklilik Gözetim Merkezi’nin katkılarıyla BES Hatıra Ormanı projesi hayata geçirildi.Aksaray ilinde kurulacak BES Hatıra Ormanının sertifikasını Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati ve SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, sisteme 500 bininci çocuk olarak dahil olan Masal Tiryaki ve kamu spotu yüzü Aras Özadalı’ya takdim etti.

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