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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şırnak haberleri: İki grup bıçaklarla saldırdı! Kanlı kavga | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İki grup bıçaklarla saldırdı! Kanlı kavga!

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 2 grup arasında çıkan kavgada, taraflar bıçaklarla birbirine saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan 16 yaşındaki Barış Nas, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 10:58 Güncelleme: 01.02.2025 - 10:58
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        İki grup bıçaklarla saldırdı! Kanlı kavga!
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        Şırnak'ta kan donduran olay, gece saatlerinde Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

        BIÇAK DARBELERİYLE YARALANDI

        DHA'daki habere göre kavgada Barış Nas (16), vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE HAYATINI KAYBETTİ

        Barış Nas, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Cansız beden otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #şırnak
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