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        Haberler Gündem Şırnak’ta iş makinesi çalışırken üzerine çığ düştü; o anlar kamerada - Güncel haberler

        İş makinesinin üzerine çığ düştü! O anlar kamerada

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yol açma çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. Operatör, ekiplerin çalışmasıyla kar yığını altından çıkarılırken, çığ düşme anı kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 20:11 Güncelleme: 30.12.2024 - 20:11
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        İş makinesinin üzerine çığ düştü! O anlar kamerada
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        Olay, akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesi Tuzluca köyü yakınlarında meydana geldi.

        İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. İş makinesi ve operatörü kar altında kaldı.

        Ekiplerin çalışmasıyla operatör Şeyhmus Cin, kar altından çıkarıldı. Cin, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        İş makinesi de ekiplerinin çalışmasının ardından kar altından çıkarıldı.

        Yaşanan olay, yol açma çalışmasına katılan görevlilerden biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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