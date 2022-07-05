Sırpsındığı Savaşı Önemi ve Özeti - Sırpsındığı Savaşı Tarihi, Nedenleri, Sonuçları ve Tarafları

Sırpsındığı Savaşı önemi ve özeti 0:00 / 0:00

Kelime anlamı, ‘’Sırpların Kırıldığı Savaş’’ olan ve Rumeli’deki Türk hâkimiyetine son vermek amacıyla iki orduyu karşı karşıya getiren Sırpsındığı Savaşı nerede yapıldı? Sırpsındığı savaşı tarihi kaçtır?

İşte, Sırpsındığı Savaşı’na dair tüm detaylar…

Sırpsındığı Savaşı kimler arasında olmuştur?

Sırpsındığı savaşı; Osmanlı Devleti ile Sırp, Bulgar, Macar, Eflak ve Bosna Krallığı’ndan oluşan Haçlı İttifakı arasında yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin padişahı 1. Murad döneminde yapılan Sırpsındığı Savaşı tarihi 1364’tür.

Sırpsındığı Savaşı Özeti

Osmanlı Devleti’nin Balkan coğrafyasındaki ilerleyişi ve gerçekleştirdiği fetihler, Balkanlar’daki krallıkları tedirgin ediyordu. 1361 yılında Edirne’nin Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesi de İstanbul’un Avrupa ile olan bağlarını tamamen koparmıştı. Durum böyle olunca, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki bu hâkimiyetine son vermek, bölge devletlerinin ana hedefi haline gelmişti.

Bulgarlar ve Sırplara, Papa V. Urban’ın çağrılarına kulak veren Macar, Bosna ve Eflak Krallıklarının da eklenmesiyle Osmanlı Devleti karşısında bu beş devletten oluşan, güçlü bir Haçlı İttifakı oluşturuldu.

Yaklaşık 30 bin kişiden oluşan Haçlı ordusunun, Edirne üzerine hareket ettiğini haber alan 1. Murad, Lala Şahin Paşa’yı bu ilerlemeyi durdurmakla görevlendirdi. 12 bin kişilik bir orduya sahip olan Lala Şahin Paşa için öncelikli hedef, takviye gelene kadar Haçlı güçlerini durdurmak ve bu orduların Meriç Nehri’ni aşmalarına engel olmaktı.

Lala Şahin Paşa tarafından, Haçlı ordularının Meriç’i geçmemeleri için görevlendirilen Hacı İlbey, inisiyatif alarak, emrin dışına çıktı ve Haçlı orduları üzerine bir saldırı planı yaptı. Emrindeki tüm askerlere ikişer tane meşale taşımayı emreden Hacı İlbey, böylelikle gece karanlığında daha kalabalık görünmeyi amaçlıyordu.

Yapılan planın sonucu; Hacı İlbey bir gece yarısı, emrindeki tüm askerlerle birlikte Meriç Nehri’nin etrafındaki bataklıklar üzerinden geçerek, Haçlı kuvvetlerine büyük bir baskın gerçekleştirdi. Böyle bir şey beklemeyen ve gördükleri meşale ateşlerinden, çok kalabalık bir orduyla karşı karşıya olduklarını düşünen Haçlı ordusunda büyük bir panik başladı.

1364 yılında, bu iki orduyu bir gece yarısı karşı karşıya getiren Sırpsındığı Savaşı’nın neticesinde, Osmanlı Devleti büyük bir zafere imza atarak Haçlı İttifakı’nı bozguna uğratmıştır.

Sırpsındığı Savaşı Nedenleri

Osmanlı Devleti ile Haçlı İttifakı arasında 1364 yılında gerçekleşen Sırpsındığı Savaşı’nın nedenleri şu şekildedir:

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki ilerleyişine son verilmek istenmesi

Edirne’nin Osmanlı Devleti tarafından fethedilmiş olması.

Papa V. Urban’ın Balkan Krallıkları’nı kışkırtması.

Sırpsındığı Savaşı Sonuçları

Büyük bir Osmanlı Devleti zaferiyle sonuçlanan Sırpsındığı Savaşı’nın sonuçları şunlardır:

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki fetihleri hızlanmıştır.

Balkanlar’daki Macar Etkinliği sona ermiştir.

Meriç Nehri’nin kontrolü tamamen Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.

Edirne ve civarının güvenliği sağlanmıştır.

Bulgarlar vergiye bağlanmıştır.

Sırpsındığı Savaşı Önemi

1364 yılında gerçekleşen Sırpsındığı Savaşı önemi, bu savaş için oluşturulan Haçlı İttifakı’nın, Osmanlı Devleti’ne karşı tarihte ilk oluşturulan Haçlı ordusu olmasından ileri gelmektedir. Ayrıca 1364 yılında kazanılan bu zaferin ardından, Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki ilerleyişi hızlanmış ve 1369’a gelindiğinde Bulgarlar, Osmanlı himayesine girmişlerdir.

Öte yandan Sırpsındığı Savaşı’nda aldıkları yenilginin sonuçlarını hafifletmek isteyen Sırplar, 1371’de Osmanlı Devleti’ne karşı yeniden harekete geçmişlerdir. Sırplar, gerçekleşen bu savaşta bir kez daha mağlup olmuş ve Osmanlı egemenliğini tanımak zorunda kalmışlardır.