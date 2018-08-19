31 Temmuz tarihinde, Yeşilçam’ın ‘Şişko Nuri’ lakaplı oyuncusu Sıtkı Sezgin’in hastaneye kaldırıldığını duyuran Onur Akay, oyuncunun hastanede çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, “Şişko Nuri’ye zor günlerinde hep rahmetli Zeki Alasya destek olurdu. Şişko Nuri şimdilerde ise, “Zeki Alasya da yok, Yeşilçam’dan hiç kimse beni aramıyor” diye vefasızlıktan şikâyet ediyor ve dualarınızı bekliyor.” notunu düşmüştü.



Akay’ın yazısından hemen sonra gazeteciler hastaneye giderek, ünlü oyuncu Sıtkı Sezgin’le röportaj yapmıştı. Sezgin, "11 gündür hastanede tedavi görüyorum. Bu sürede arayan olmadı. Ben isterdim ki, Ayşen Gruda, Türkan Şoray ve Selami Şahin gibi sevdiğim sanatçılar beni arasın ve geçmiş olsun dileklerinde bulunsun. Ama ne yapalım işte.” diyerek herkesi duygulandırmıştı.



YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI



Yaklaşık 10 yıldır Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Huzurevi'nde yaşayan Sıtkı Sezgin, anjiyo olmuş, böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi sağlık sorunlarının da ortaya çıkması nedeni ile yoğun bakıma kaldırılmıştı.



“İNSANIN GÖZÜNDEN YAŞ GELİYOR”



Dün acı haber geldi ve 69 yaşındaki Sıtkı Sezgin, çoklu organ yetmezliği sebebiyle yaşam mücadelesini kaybetti. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay ise, “Samsunlu gençlere helal olsun” başlıklı bir yazı yazarak, Sezgin’in hastalanmadan kısa süre önce çekilmiş son videosunu paylaştı.

Akay, “Yeşilçam’ın ‘Şişko Nuri’ lakaplı oyuncusu Sıtkı Sezgin’i, sanatçı dostları belki aramadı ama Samsunlu gençler onu hiç yalnız bırakmadı. 10 yıldır yaşadığı Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'ne sürekli giderek, Sıtkı Sezgin’i ziyaret eden Samsunlu gençlere helal olsun! Sezgin, hastaneye kaldırılmadan kısa süre önce kendisini ziyaret eden gençlere “Senede Bir Gün” şarkısını söylüyor. Senede bir gün bile olsa aramayan sanatçı dostlarına bu video dokunur mu bilemem ama Sezgin’in, gençlere verdiği öğütleri dinleyince insanın gözünden yaş geliyor.” ifadelerini kullandı.

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