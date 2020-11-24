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Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi (2)

DHA

Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi (2)


BEBEK KURTARILAMADI, ŞÜPHELİ KADIN YAKALANDI
Sabah saatlerinde kent merkezinde boş bir arsaya terk edilmiş halde bulunan erkek bebek, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hava sıcaklığının eksi 1 derece civarında olduğu saatlerde arsaya bırakılan bebeğin, hipotermiye girdiği ve bu nedenle de kurtarılamadığı öğrenildi.
Öte yandan polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda bebeği söz konusu arsaya bıraktığı ileri sürülen şüpheli bir kadın gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2020-11-24 11:21:29

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