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        Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 10:05 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:05
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        Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        F.Y. (45) yönetimindeki 58 HH 236 plakalı otomobil, Yıldırım Mahallesi Şehit Muhsin Canpolat Kavşağı'nda, R.K. (23) idaresindeki 58 ADT 585 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

        Çarpışmanın ardından hafif ticari araç devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü R.K ve yanında bulunan R.R.K. (17) Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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