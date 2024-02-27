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        Sivas'ta büyükbaş hayvanlara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde büyükbaş hayvanlara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 17:29 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:43
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        Sivas'ta büyükbaş hayvanlara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde büyükbaş hayvanlara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        S.Ç. yönetimindeki 58 HG 044 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolu Şarkışla ilçesi girişinde ineklere çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        İki ineğin telef olduğu kazada araç zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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