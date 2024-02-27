Sivas'ta büyükbaş hayvanlara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde büyükbaş hayvanlara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde büyükbaş hayvanlara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
S.Ç. yönetimindeki 58 HG 044 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolu Şarkışla ilçesi girişinde ineklere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
İki ineğin telef olduğu kazada araç zarar gördü.
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