Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Diğer gruptaki futbolcular ise antrenmana ısınma koşusuyla başladı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, ligde dün Siltaş Yapı Pendikspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

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