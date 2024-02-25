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        Sivas'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde önce sahipsiz köpeğe, ardından bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 19:34 Güncelleme: 25.02.2024 - 19:34
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        Sivas'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde önce sahipsiz köpeğe, ardından bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        S.C. (63) yönetimindeki 51 HD 404 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Kömürkaya köyü kavşağında önce sahipsiz köpeğe, ardından bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan S.Y. (55), G.C. (61) ve D.C. (65) yaralandı.

        Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

        Bu arada otomobilin çarptığı sahipsiz köpeğin de öldüğü belirlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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