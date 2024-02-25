Yattara'nın forma giydiği amatör maç kavga nedeniyle yarıda kaldı

Müsabaka maçın hakemi Batuhan Bolat tarafından tatil edilirken, Cumhuriyet Üniversitesi Futbol Kulübü takım kaptanı Uyanık, polisler tarafından gözaltına alındı.

Bolat'ın yerde tekmelendiğini görerek olayı dahil olan yardımcı hakemler ile futbolcular arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Süper Lig'de uzun yıllar Trabzonspor forması giyen ve Sivas Süper Amatör Ligi ekiplerinden İmranlıspor'a transfer olan 43 yaşındaki Gineli futbolcu İbrahim Yattara'nın ilk kez forma giydiği amatör maç, bir futbolcunun hakeme yumruk atması nedeniyle tatil edildi.

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