Sivasspor Basın Sözcüsü Karagöl: Çok daha iyi olacağımızı düşünüyoruz Sivasspor Kulübü Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, "4-1'lik bir galibiyet bizim için çok önemliydi. Bundan sonra hedefimiz her zaman olduğu gibi yukarısı. Yeni transferlerimiz bugün çok daha iyi bir performans sergilediler. Önümüzdeki haftalarda çok daha iyi olacağımızı düşünüyoruz" dedi. Süper Lig'in 27'nci haftasında Sivasspor, sahasında ağırladığı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Sivasspor KBasın Sözcüsü Gökhan Karagöl, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Alınan galibiyetten memnun olduklarını belirten Karagöl, "4-1'lik bir galibiyet bizim için çok önemliydi. Bundan sonra hedefimiz her zaman olduğu gibi yukarısı. Yeni transferlerimiz bugün çok daha iyi bir performans sergilediler. Önümüzdeki haftalarda çok daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Teknik heyetimize, oyuncularımıza, seyircimize, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir maçtı. Çok mutluyuz. Bu sezon 4 gollü bir maçı ilk defa yaşadık. Onun için de bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Seyircilerimiz de geldiği zaman çok daha güzel işler yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki haftalarda da seyircimizi buraya bekliyoruz" diye konuştu. "BUNDAN SONRA Kİ HEDEFİMİZ AVRUPA OLACAK" Önümüzdeki hafta oynanacak Kasımpaşa maçıyla ilgili de konuşan Karagöl, "Kasımpaşa 5'inci sırada. Önümüzdeki maç bizim için ve üst sıralar için çok önemli. İnşallah yarın itibarıyla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlayacağız. Kasımpaşa maçıyla ilgili İstanbul'daki Sivaslı hemşehrilerimizi de maça bekliyoruz. Onlar varsa biz daha güçlü oluyoruz. Önümüzdeki hafta 3 puanla dönersek, bundan sonraki hedefimiz Avrupa olacak. İlerleyen günlerde bunun hesabını yaparak, önümüzdeki sezonun kadrosunu da buna göre ayarlayacağız. Tabii ki sonraki haftalarda alacağımız puanlar neticesinde" ifadelerini kullandı. "REY'E ÇOK CİDDİ TEKLİFLER VAR' Bir gazetecinin Rey Manaj'ın transfer söylentileri hakkındaki sorusuna Karagöl, "Rey Manaj hiçbir zaman bizi sıkıntıya sokmadı. Sivas'a geldiği günden beri hep çok uyumluydu. Başta transfer sürecinde beraber hep güzel şeyler yapacağımızı söylemiştik. O sözünü tutuyor, biz de sözümüzü tutuyoruz. Rey'e çok ciddi teklifler var. Gerek Suudi Arabistan'dan, Dubai'den, Rusya'dan, Avrupa'dan bir çok kulüpten teklifler var. Ama bizim şu an için hedefimiz iyi bir yerde bitirmek. Bizim felsefemiz Anadolu'nun en yüksek bonservis bedeliyle oyuncu satmak demiştik. İnşallah bunu da başaracağız. Çünkü bizim bütçemiz kısıtlı bir bütçe. Biz kendi yağında kavrulan bir kulübüz. Sıralamada en aşağıdan 2'nci bütçeye sahip olan bir kulübüz. Haliyle gelirlerimiz belli, destekler belli. Kıt kanaat bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elimizdeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızı da bu şekilde motive etmeye çalışıyoruz. Burada bir aile havası ve çok güzel bir uyum yakaladık. İnşallah bundan sonraki haftalarda da bunun üzerine koyarak iyi skorlar alarak ligi çok daha iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Pendikspor'a buradan teşekkür ediyoruz. İyi bir maç oldu, onlara da başarılar diliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.02.2024 - 16:52 Güncelleme: 25.02.2024 - 16:52

