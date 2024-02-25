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        Sivasspor - Pendikspor maçının ardından

        Süper Lig'in 27'nci haftasında Sivasspor, sahasında ağırladığı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira açıklamalarda bulundu. Zor bir takıma karşı oynadıklarını söyleyen Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Gerçekten Pendikspor'a baktığımızda geçen senenin gol kralı Umut gibi, Thiam gibi, defansta Alparslan, Beşiktaş'tan Welinton, ondan sonra aklıma gelmeyen birçok futbolcusuna kadar çok özel bir takıma karşı oyun oynuyorduk. Fakat Bartuğ'un omzunun çıkması bütün oyun planımızı değiştirdi ve ister istemez o ara yediğimiz golden sonra bayağı bir bocaladık ama hemen toparlanmasını bildik. Burada futbolcu kardeşlerimin iyi bir karakter olduğunu, geriye düşse de futbol anlamında hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadığını, sisteme, geçiş oyunlarına riayet ederek bugün gerçekten böyle güçlü bir takıma karşı kazanmasını bilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hani ben bir zamanlar size söylemiştim, 'yeni gelmedim, geri geldim' işte tribünün esas sahipleri taraftarlarımızda tribündeki yerlerine geri geldiler. Onlara teşekkür ediyoruz. Bu güzel galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Daha da çoğalmalıyız. Daha da birlik olmalıyız. Kombinelerimize hücum etmeliyiz. O birliğimizle birlikte bize destek olanları desteklemeli, bize köstek olanları da gereken cevabı vermeliyiz. Bugün itibariyle devam ediyoruz, gelişmeye çalışıyoruz. Bugün 6'ncılığa kadar yükseldik. Bu anlamda bizim için mutluluk verici. Durmadan daha iyi, daha güzelini yapmak adına çalışacağız ve inşallah sezon sonunda hep beraber mutlu şeyler yaşayacağız" dedi. IVO VIEIRA: LİGDE KALMA HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ Pendikspor Teknik Direktörü İvo Vieira ise, "Bugün galibiyet parası parolasıyla buraya geldik. Maça da iyi başladık. 1-0 öne geçtik, maalesef bu skoru ilk yarıda koruyamadık. Beraberlikle içeri girdik. Maçın ikinci yarısıyla ilgili bizim beş altı tane pozisyonumuz vardı. Net iki tane pozisyonumuz vardı. Maalesef bunları gole çeviremedik. Yaptığımız defansif hatalarda rakip gole çevirdi. Bugün Sivas gol farkıyla kazandı. 6 maçlık namağlup serisinden sonra peş peşe 3 maç kaybettik. Çözümü çok çalışmak, inanmak ve kazanmak olarak görüyorum. Şimdi önümüzde Konyaspor maçı var. Evimizde iyi oynuyoruz. Çok çalışacağız, inanacağız. Ligde kalma hedefimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Bülent Uygun'un açıklamaları - İvo Vieira'nın açıklamaları

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 16:46 Güncelleme: 25.02.2024 - 16:50
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        Sivasspor - Pendikspor maçının ardından
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        Süper Lig'in 27'nci haftasında Sivasspor, sahasında ağırladığı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira açıklamalarda bulundu. Zor bir takıma karşı oynadıklarını söyleyen Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Gerçekten Pendikspor'a baktığımızda geçen senenin gol kralı Umut gibi, Thiam gibi, defansta Alparslan, Beşiktaş'tan Welinton, ondan sonra aklıma gelmeyen birçok futbolcusuna kadar çok özel bir takıma karşı oyun oynuyorduk. Fakat Bartuğ'un omzunun çıkması bütün oyun planımızı değiştirdi ve ister istemez o ara yediğimiz golden sonra bayağı bir bocaladık ama hemen toparlanmasını bildik. Burada futbolcu kardeşlerimin iyi bir karakter olduğunu, geriye düşse de futbol anlamında hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadığını, sisteme, geçiş oyunlarına riayet ederek bugün gerçekten böyle güçlü bir takıma karşı kazanmasını bilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hani ben bir zamanlar size söylemiştim, 'yeni gelmedim, geri geldim' işte tribünün esas sahipleri taraftarlarımızda tribündeki yerlerine geri geldiler. Onlara teşekkür ediyoruz. Bu güzel galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Daha da çoğalmalıyız. Daha da birlik olmalıyız. Kombinelerimize hücum etmeliyiz. O birliğimizle birlikte bize destek olanları desteklemeli, bize köstek olanları da gereken cevabı vermeliyiz. Bugün itibariyle devam ediyoruz, gelişmeye çalışıyoruz. Bugün 6'ncılığa kadar yükseldik. Bu anlamda bizim için mutluluk verici. Durmadan daha iyi, daha güzelini yapmak adına çalışacağız ve inşallah sezon sonunda hep beraber mutlu şeyler yaşayacağız" dedi. IVO VIEIRA: LİGDE KALMA HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ Pendikspor Teknik Direktörü İvo Vieira ise, "Bugün galibiyet parası parolasıyla buraya geldik. Maça da iyi başladık. 1-0 öne geçtik, maalesef bu skoru ilk yarıda koruyamadık. Beraberlikle içeri girdik. Maçın ikinci yarısıyla ilgili bizim beş altı tane pozisyonumuz vardı. Net iki tane pozisyonumuz vardı. Maalesef bunları gole çeviremedik. Yaptığımız defansif hatalarda rakip gole çevirdi. Bugün Sivas gol farkıyla kazandı. 6 maçlık namağlup serisinden sonra peş peşe 3 maç kaybettik. Çözümü çok çalışmak, inanmak ve kazanmak olarak görüyorum. Şimdi önümüzde Konyaspor maçı var. Evimizde iyi oynuyoruz. Çok çalışacağız, inanacağız. Ligde kalma hedefimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Bülent Uygun'un açıklamaları - İvo Vieira'nın açıklamaları

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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