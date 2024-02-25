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        EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında EMS Yapı Sivasspor'a 4-1 yenilen Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 16:33 Güncelleme: 25.02.2024 - 16:33
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        EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında EMS Yapı Sivasspor'a 4-1 yenilen Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

        Portekizli teknik adam, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, galibiyet hedefiyle geldikleri maçtan puansız döndüklerini dile getirdi.

        Maça iyi başladıklarını ve 1-0 öne geçtiklerini hatırlatan Ivo Vieira, "Maalesef bu skoru ilk yarıda koruyamadık, beraberlikle soyunma odasına girdik." dedi.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında önemli pozisyonlar bulduklarını aktaran Vieira, şunları kaydetti:

        "Net 2 tane pozisyonumuz vardı, maalesef bunları gole çeviremedik. Yaptığımız defansif hatalarda rakip gol buldu. Peş peşe 3 maçımızı kaybettik. Çözümü çok çalışmak, inanmak ve kazanmak olarak görüyorum. Şimdi önümüzde Konyaspor maçı var. Evimizde iyi oynuyoruz. Çok çalışacağız, inanacağız ve ligde kalma hedefimizi gerçekleştireceğiz."

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