Sivasspor - Pendikspor: 4-1 STAT: Yeni 4 Eylül HAKEMLER: Burak Pakkan, Hüseyin Aylak, Ogün Kamacı SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural - Turgunboev, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, İbrahim Akdağ, Uğur Çiftçi, Bartuğ Elmaz (Dk. 8 Charisis) (Dk. 88 Koita), Caktas (Dk. 71 Poungouras), N'Jie (Dk. 72 Emrah Başsan), Menig (Dk. 88 Camara), Manaj PENDİKSPOR: Erdem Canpolat - Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk (Dk. 78 Murat Akça), Welinton, Sequeira, Midtsjo (Dk. 65 Lusamba), Ndiaye, Gökcan Kaya (Dk. 78 Erencan), Halil Akbunar (Dk. 65 Diaby), Thiam, Umut Nayir GOLLER: Dk. 26 Menig, Dk. 59 Caner Osmanpaşa, Dk. 69 Manaj, Dk. 90 Koita (Sivasspor) - Dk. 16 Gökcan Kaya (Pendikspor) SARI KARTLAR: Manaj, Charisis (Sivasspor) - Welinton, Thiam, Alparslan Öztürk, Lusamba (Pendikspor) Sivasspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında kendi sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. 6'ncı dakikada Sivasspor'da Bartuğ rakibi ile girdiği mücadele sonrasında yerde kalarak sakatlandı. Bartuğ stadyumda bulunan ambulansla hastaneye kaldırıldı. 10'uncu dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan N'jie'nin sert şutunu kaleci Erdem Canpolat kornere çeldi. 16'ncı dakikada gelişen Pendikspor atağında ceza sahası dışında Thiam'ın pasıyla topla buluşan Gökcan'ın şutunda top Ali Şaşal'ın solundan ağlara gitti: 0-1. 26'ncı dakikada orta alanda topu alan Charisis sol kanattaki Menig'i gördü. Sol çaprazdan topla birlikte ceza sahası içine giren Menig, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sağ ayağının içiyle şutunu çeken Menig topu ağlara gönderdi: 1-1 33'üncü dakikada gelişen Pendikspor atağında topu sürükleyerek ceza sahası ön çizgisine kadar gelen Ndiaye'nin sert şutunda top kaleci Ali Şaşal'ın solundaki direkten döndü. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı. 49'uncu dakikada Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı ortada defansı aşan top ceza sahası içindeki Gökcan Kaya'nın önünde kaldı. Gökcan Kaya'nın vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı. 59'uncu dakikada gelişen Sivasspor atağında sol kanatta topla buluşan Menig'in ceza sahası içine ortasında topa yükselen Caner'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1. 69'uncu dakikada Sivasspor atağında Charisis'in pasıyla orta sahanın solunda topla buluşan Manaj, rakibinden sıyrılarak topu hızla sürükledi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Manaj'ın şutunda top ağlara gitti: 3-1. 90'ıncı dakikada gelişen Sivasspor atağında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Koita'nın sert şutunda kaleci Erdem topu kontrol etmeye çalışırken bacaklarının arasından geçen top ağlarla buluştu: 4-1. Karşılaşma 4-1 Sivasspor galibiyeti ile tamamlandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.02.2024 - 15:45 Güncelleme: 25.02.2024 - 15:50 facebook

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