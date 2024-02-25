Şarkışla'da park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
F.T.E. (18) idaresindeki 38 KN 538 plakalı otomobil, Yukarı Mahalle Cumhuriyet Caddesi Aydınlık Sokak Kavşağı'nda park halindeki araçlara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki O.K. (19) yaralandı.
Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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