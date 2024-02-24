Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta proje tanıtım toplantısında konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini, kardeşliğini ve birliğini önceledik. Belediye hizmetlerinde de aynı şeyi önceliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 15:57 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta proje tanıtım toplantısında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini, kardeşliğini ve birliğini önceledik. Belediye hizmetlerinde de aynı şeyi önceliyoruz." dedi.

        Destici, partisinin Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir düğün salonunda düzenlediği proje tanıtım toplantısında, yapamayacakları hiçbir şeyin sözünü vermediklerini söyledi.

        Neye güçleri yetiyorsa, neyi yapabileceklerse onun sözünü verdiklerini belirten Destici, şöyle konuştu:

        "Bugün de burada yapacaklarımızın sözünü veriyoruz. Biz Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Cumhur İttifakı'mız büyük şehirlerde birlikte seçime giriyor ama diğer illerimizde her partimiz kendi adaylarıyla seçime giriyor. İşte Sivas merkezde Büyük Birlik Partisinin de belediye başkan adayı var, AK Parti'nin de var, Milliyetçi Hareket Partisinin de var. Aynı şey Suşehri için de geçerli. Dolayısıyla da burada tercihi yapacak olan sizsiniz. Hangi partimizin belediye başkan adayı daha deneyimliyse, daha tecrübeliyse, geçmişte güzel hizmetler yapmışsa ve hangi partimizin genel başkanı buraya gelip size söz vermişse onu destekleyeceksiniz."

        İlkeli ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini vurgulayan Destici, "Biz Büyük Birlik Partisi, Alperenler olarak, hep devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini, kardeşliğini ve birliğini önceledik. Belediye hizmetlerinde de aynı şeyi önceliyoruz. Biz diyoruz ki ilkeli belediyecilik istiyorsanız Büyük Birlik Partisinin adayını tercih edeceksiniz. Şeffaf belediyecilik istiyorsanız Büyük Birlik Partisinin belediye başkan adayını tercih edeceksiniz. Temiz belediye istiyoruz Büyük Birlik Partisinin belediye başkan adayını tercih edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya, Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, İl Başkanı Ahmet Polat ve Suşehri Belediye Başkan adayı Sedat Sel ile partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Depremzede dede torunuyla can verdi! Büyük acı!
        Depremzede dede torunuyla can verdi! Büyük acı!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İlaçlama faciası! 2 çocuk ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        İlaçlama faciası! 2 çocuk ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Sivas'ta çocuk oyun parkında çıkan yangın söndürüldü
        Sivas'ta çocuk oyun parkında çıkan yangın söndürüldü
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Pendikspor'u konuk edecek
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Pendikspor'u konuk edecek
        Sivasspor, Pendikspor maçını kayıpsız geçmek istiyor
        Sivasspor, Pendikspor maçını kayıpsız geçmek istiyor
        Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası yaz aylarında ziyarete açılacak
        Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası yaz aylarında ziyarete açılacak
        Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Yıldız Dağı'nda kar yağışı; 2 bin 552 rakımda kayak yaptılar
        Yıldız Dağı'nda kar yağışı; 2 bin 552 rakımda kayak yaptılar