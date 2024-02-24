Sivasspor, Süper Lig'de yarın Pendikspor'u konuk edecek
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.
Ligde geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 34 puan topladı.
Sivasspor'da defansta görev yapan Caner Osmanpaşa, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
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