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        Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sivasspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında Pendikspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alan oyun ve taktik çalışmayla günü tamamladı. Sivas temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Sivasspor ile Pendikspor, 25 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 17:15 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:15
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        Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Sivasspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında Pendikspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alan oyun ve taktik çalışmayla günü tamamladı. Sivas temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Sivasspor ile Pendikspor, 25 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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