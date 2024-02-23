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        Akıncılar'dan kısa kısa

        Sivas'ın Akıncılar ilçesi Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, Ortaköy'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 13:03 Güncelleme: 23.02.2024 - 13:03
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        Akıncılar'dan kısa kısa
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesi Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, Ortaköy'ü ziyaret etti.

        Kurum amirlerinin eşlik ettiği ziyarette kaymakam Açıkbaş, köyü gezerek genel durumu hakkında bilgi aldı,

        Daha sonra köy halkıyla bir araya gelen Açıkbaş, talep ve sorunları dinledi.

        - Şeker pancarı ekim sözleşmeleri imzalandı

        Akıncılar ilçesinde 2024 yılı şeker pancarı ekim sözleşmesi imzalandı.

        İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Koç başkanlığında toplanan çiftçilere 2024 yılında ekimi yapılacak şeker pancarı hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Koç, atılan imzaların hayırlı olmasını dileyerek, "Her yıl şeker pancarı ekimi için belirli bir kota konuyor. Bunu çiftçilerimize anlattık. Oda olarak her zaman onların yanındayız. Çiftçilere bol kazançlar diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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