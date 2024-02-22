Sivas'ta, Yıldız Dağı'na kar yağdı
SİVAS'ta, hava sıcaklığının düşmesiyle Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne kar yağdı. Son yılların en kurak kış mevsimini geçiren Sivas'ta, hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağdı. Kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne de kar yağdı. Mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıklar nedeniyle karın erimeye başladığı kayak merkezi, yeniden kar yağışıyla beyaza büründü.
SİVAS'ta, hava sıcaklığının düşmesiyle Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne kar yağdı. Son yılların en kurak kış mevsimini geçiren Sivas'ta, hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağdı. Kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne de kar yağdı. Mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıklar nedeniyle karın erimeye başladığı kayak merkezi, yeniden kar yağışıyla beyaza büründü.
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