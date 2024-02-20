Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık çalışmaları ile devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atakaş Hatayspor maçının ardından iki gün izin yapan Sivasspor, Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde başladı.

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