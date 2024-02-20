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        Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 21:48 Güncelleme: 20.02.2024 - 22:07
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        Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atakaş Hatayspor maçının ardından iki gün izin yapan Sivasspor, Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde başladı.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık çalışmaları ile devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Antrenmanda sakatlığı bulunan Fode Koita, takımdan ayrı çalıştı.

        EMS Yapı Sivasspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, 25 Şubat Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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