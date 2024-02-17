Sivas'ta 10 metre yükseklikten düşen TIR, evin 2'nci katına çarptı

SİVAS’ın Koyulhisar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yaklaşık 10 metre yüksekten düşüp iki katlı evin üst katına çarptı. Olay anı kameraya yansıdı. Kaza, 15 Şubat'ta Koyulhisar ilçesi Orta Mahalle Üçyol mevkisinde meydana geldi. İ.Ş. yönetimindeki meşrubat yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 10 metre yüksekten düşüp, Fırtına ailesine ait kimsenin yaşamadığı iki katlı evin üst katına çarptı. Kazada yaralanan TIR sürücüsü, ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, evin üst katında hasar oluştu. Meşrubat yüklü TIR’ın iki katlı eve uçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Frenlerinde arıza meydana gelen TIR’ın sürücüsünün kontrolünden çıkıp 10 metreden düşmesi, Fırtına ailesinin iki katlı evine çarptığı anlar ve kaza sonrası oluşan alev görüntüye yansıdı.

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