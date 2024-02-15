Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 14:53 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        M.K'nin kullandığı 50 DS 591 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi Kanlı Armut mevkii yakınlarında devrildi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri yönlendirildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan V.K. (26), H.K. (59), A.O.K. (60) ve H.K. yaralandı.

        İMAYKUT ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        Ayşegül'ü 4 kurşunla katletmişti! Pişkin savunma!
        Ayşegül'ü 4 kurşunla katletmişti! Pişkin savunma!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Veda günü
        Veda günü
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır dönüşünde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır dönüşünde konuştu
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Önce başvuru sonra dava
        Önce başvuru sonra dava

        Benzer Haberler

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlar toplantıda bir araya geldi
        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlar toplantıda bir araya geldi
        Sivas'ta evin bahçesine devrilen tırdaki 1 kişi yaralandı
        Sivas'ta evin bahçesine devrilen tırdaki 1 kişi yaralandı
        Sivas'ta THM korosu konser verdi
        Sivas'ta THM korosu konser verdi
        Sivas Belediye Başkanı Bilgin, basın mensuplarıyla buluştu
        Sivas Belediye Başkanı Bilgin, basın mensuplarıyla buluştu
        Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, köyleri ziyaret etti
        Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, köyleri ziyaret etti