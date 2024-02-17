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        Sivas'ta muhtarın yazlık evi yandı; kundaklama iddiası

        SİVAS'ın Koyulhisar ilçesi Sugözü köyü muhtarı Şenol Demirci'ye ait yazlık ev, kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen yangında kullanılamaz hale geldi. Olay, sabah saatlerinde Koyulhisar ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Sugözü köyü Dağönü mezrasında meydana geldi. Köyün muhtarı Şenol Demirci'ye ait olan ve genellikle yaz aylarında kullanılan evde kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyeciler tarafından söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sonrası jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede evin kapısının kırıldığı belirlendi. Kundaklama ihtimali üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 16:26 Güncelleme: 17.02.2024 - 16:26
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        Sivas'ta muhtarın yazlık evi yandı; kundaklama iddiası
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        SİVAS'ın Koyulhisar ilçesi Sugözü köyü muhtarı Şenol Demirci'ye ait yazlık ev, kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen yangında kullanılamaz hale geldi. Olay, sabah saatlerinde Koyulhisar ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Sugözü köyü Dağönü mezrasında meydana geldi. Köyün muhtarı Şenol Demirci'ye ait olan ve genellikle yaz aylarında kullanılan evde kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyeciler tarafından söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sonrası jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede evin kapısının kırıldığı belirlendi. Kundaklama ihtimali üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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