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        Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

        SİVAS'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi Kanlıarmut mevkisinde meydana geldi. M.K. idaresindeki 50 DS 591 plakalı hafif ticari araç, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi. Kazada M.K ile araçta yolcu olarak bulunan V.K. (26), H.K. (59), A.O.K. (60) ve H.K. yaralandı. İMAYKUT ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 15:25 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:25
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        Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
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        SİVAS'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi Kanlıarmut mevkisinde meydana geldi. M.K. idaresindeki 50 DS 591 plakalı hafif ticari araç, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi. Kazada M.K ile araçta yolcu olarak bulunan V.K. (26), H.K. (59), A.O.K. (60) ve H.K. yaralandı. İMAYKUT ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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