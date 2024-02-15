Sivas'ta evin bahçesine devrilen tırdaki 1 kişi yaralandı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, evin bahçesine tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, evin bahçesine tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
İ.S. yönetimindeki 27 ALL 191 plakalı tır, D-100 kara yolu Koyulhisar ilçesi Üçyol mevkisinde istinat duvarından düşerek bir evin bahçesine devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Koyulhisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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