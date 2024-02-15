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        Sivas'ta evin bahçesine devrilen tırdaki 1 kişi yaralandı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, evin bahçesine tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 14:05 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:09
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        Sivas'ta evin bahçesine devrilen tırdaki 1 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, evin bahçesine tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        İ.S. yönetimindeki 27 ALL 191 plakalı tır, D-100 kara yolu Koyulhisar ilçesi Üçyol mevkisinde istinat duvarından düşerek bir evin bahçesine devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, Koyulhisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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