Sivas Belediye Başkanı Bilgin, basın mensuplarıyla buluştu

Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin, TSYD'nin "Spor Medyası Başkanla Buluşuyor" programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bilgin, kent merkezindeki bir kafede düzenlenen programda, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını söyledi.

Sivas'a ve amatör spor kulüplerine layık bir tesis kazandırdıklarını aktaran Bilgin, amatör alanda sporu tabana yaymak adına hem bireysel hem de kurumsal anlamda desteklemeye inandıklarını belirtti.

Bazı mahallelere semt sahaları yapacaklarını aktaran Bilgin, "Şehrin 3 önemli noktasına büyük spor kompleksi yapılacağız. Bu dönem de Şeyhşamil Mahallesi'ne muhteşem bir spor kompleksi yaptık. Yakında açılışını yapacağız, tesisimiz bitti. Tesisin içerisinde bay-bayan yüzme havuzu, tenis kortu, voleybol, basketbol sahaları, halı saha, kay kay pisti yer alıyor. Bir ailenin gidip güzel bir vakit geçirebileceği spor kompleksi yaptık. İnşallah önümüzdeki süreçte bu kompleksten şehre 2 tane daha kazandırmayı planlıyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde de eksiklikler var. Bir de Esentepe bölgesinde de bir yer bularak büyük bazlı spor tesislerini şehre kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Bilgin, Sivasspor kulübünün başlatmış olduğu kombine bilet kampanyasına destek olacaklarını da aktararak şunları kaydetti:

"Sezon başında birçok projeye destek olduk. Destek de olmaya devam ederiz. Taraftar gruplarımız var. Ve onlara desteğimiz devam ediyor. Taraftar gruplarının belli deplasman giderlerini karşılıyoruz. Bizim sözümüz yeni sezon başında daha güçlü destek olmak. Sivasspor'un güzel bir yönetimi var. Güzel iş yapıyorlar, güzel iş yaptıklarını görüyoruz ve son 20 yıldır başarıya koşuyorlar. Kombine kampanyasına da 1158 adet kombine ile destek veririz."

TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan da programa katılan basın mensuplarına teşekkür etti.

Programa, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Muhammed Burak Kuruçay, Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya, TSYD Sivas Şube Başkanı Ali Yavuz ile Sivas'taki basın mensupları da katıldı.