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        Sivas'ta THM korosu konser verdi

        Sivas'ta Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği korosu "14 Şubat Sevgililer Günü" konseri verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 10:01 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:10
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        Sivas'ta THM korosu konser verdi
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        Sivas'ta Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği korosu "14 Şubat Sevgililer Günü" konseri verdi.

        Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları, solo ve koro halinde sevgi ve sevda temalı türküleri seslendirdi.

        Programı AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Semiha Ekinci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, koro müdürü Davut Kaya ve müzikseverler izledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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