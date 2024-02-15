Sivas'ta THM korosu konser verdi

Programı AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Semiha Ekinci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, koro müdürü Davut Kaya ve müzikseverler izledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları, solo ve koro halinde sevgi ve sevda temalı türküleri seslendirdi.

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