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        Sivas'ta 2 katlı evin üzerine bu kez de TIR uçtu

        SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde kontrolden çıkan TIR, yaklaşık 10 metreden 2 katlı evin üst katına uçtu sürücü yaralandı. Aynı evin üzerine 45 gün önce de bir kamyon uçmuş, sürücüsü yaralanmıştı. Kaza, sabah saatlerinde Koyulhisar ilçesi Orta Mahalle Üçyol mevkisinde meydana geldi. İ.Ş. yönetimindeki 27 ALL 191 plakalı meşrubat yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 10 metreden, Fırtına ailesine ait kimsenin yaşamadığı 2 katlı evin üst katına uçtu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan TIR sürücüsü, ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 45 GÜN ARAYLA İKİNCİ KAZA Fırtına ailesine ait olan evin üzerine 30 Aralık günü de M.G. yönetimindeki 58 NL 241 plakalı kamyon uçmuş, evin ikinci katının duvarı yıkılmış, sürücü yaralanmıştı. Hasar gören duvarın onarımı kaza sonrası yapılırken, TIR kazası sonrası ise tamiri yapılan duvar yeniden yıkıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 22:05 Güncelleme: 15.02.2024 - 22:10
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        Sivas'ta 2 katlı evin üzerine bu kez de TIR uçtu
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        SİVAS’ın Koyulhisar ilçesinde kontrolden çıkan TIR, yaklaşık 10 metreden 2 katlı evin üst katına uçtu sürücü yaralandı. Aynı evin üzerine 45 gün önce de bir kamyon uçmuş, sürücüsü yaralanmıştı. Kaza, sabah saatlerinde Koyulhisar ilçesi Orta Mahalle Üçyol mevkisinde meydana geldi. İ.Ş. yönetimindeki 27 ALL 191 plakalı meşrubat yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 10 metreden, Fırtına ailesine ait kimsenin yaşamadığı 2 katlı evin üst katına uçtu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan TIR sürücüsü, ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 45 GÜN ARAYLA İKİNCİ KAZA Fırtına ailesine ait olan evin üzerine 30 Aralık günü de M.G. yönetimindeki 58 NL 241 plakalı kamyon uçmuş, evin ikinci katının duvarı yıkılmış, sürücü yaralanmıştı. Hasar gören duvarın onarımı kaza sonrası yapılırken, TIR kazası sonrası ise tamiri yapılan duvar yeniden yıkıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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