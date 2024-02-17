Sivas'ta 10 metre yükseklikten düşen TIR, evin 2'nci katına çarptı (2)

45GÜN ARAYLA İKİNCİ KAZA Fırtına ailesine ait olan evin üzerine 30 Aralık'ta M.G. yönetimindeki 58 NL 241 plakalı kamyon uçmuş, evin ikinci katının duvarı yıkılmış, sürücü yaralanmıştı. Kaza sonrası hasar gören ve tamiri yapılan duvar ise yeniden yıkıldı. TIR'ın enkazı da olay yerinden kaldırıldı. Bölgede polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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