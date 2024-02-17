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        Sivas'ta 10 metre yükseklikten düşen TIR, evin 2'nci katına çarptı (2)

        45GÜN ARAYLA İKİNCİ KAZA Fırtına ailesine ait olan evin üzerine 30 Aralık'ta M.G. yönetimindeki 58 NL 241 plakalı kamyon uçmuş, evin ikinci katının duvarı yıkılmış, sürücü yaralanmıştı. Kaza sonrası hasar gören ve tamiri yapılan duvar ise yeniden yıkıldı. TIR'ın enkazı da olay yerinden kaldırıldı. Bölgede polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 12:28 Güncelleme: 17.02.2024 - 12:28
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        Sivas'ta 10 metre yükseklikten düşen TIR, evin 2'nci katına çarptı (2)
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        45GÜN ARAYLA İKİNCİ KAZA Fırtına ailesine ait olan evin üzerine 30 Aralık'ta M.G. yönetimindeki 58 NL 241 plakalı kamyon uçmuş, evin ikinci katının duvarı yıkılmış, sürücü yaralanmıştı. Kaza sonrası hasar gören ve tamiri yapılan duvar ise yeniden yıkıldı. TIR'ın enkazı da olay yerinden kaldırıldı. Bölgede polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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