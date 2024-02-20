Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, taraftardan destek istedi:

        EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü Siltaş Yapı Pendikspor ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını, taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 21:16 Güncelleme: 20.02.2024 - 21:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, taraftardan destek istedi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü Siltaş Yapı Pendikspor ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını, taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti.

        Uygun, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarının sorularını cevapladı.

        Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yaptıkları maça 3 puan için çıktıklarını aktaran Uygun, "Galip gelmek istiyorduk. Hatayspor'un iyi bir takım olduğunu da biliyorduk. Ona göre pozisyonlarımızı, duruşumuzu almaya çalıştık. İyi oynadığımız bölümler oldu. Bazen oyundan düştüğümüz anlar oldu. Sonuçta deplasmanda yenemiyorsan yenilmemek her zaman iyidir. Bir puanla dönmüş olmamız bizim açımızdan mutluluk verici." diye konuştu.

        Ligde hafta sonu sahalarında Siltaş Yapı Pendikspor ile zorlu bir maç oynayacaklarını ifade eden Uygun, şunları kaydetti:

        "Kendi evimizde taraftarımızı tribünde görmek istiyorum. Hava güzel. Saat çok uygun. Herkesin sevdiğini yanına alarak maça gelme zamanının geldiğini düşünüyorum. Desteğe ve birliğe çok ihtiyacımız var. Pendikspor gibi çok iyi bir takımla oynayacağız. Devre arasında önemli bonservis bedelleri ödeyerek çok kaliteli ve ligimize de damga vurmuş futbolcuları transfer ettiler. O yüzden zor bir maç bizi bekliyor. Kendi evimizde, kendi seyircimizin önünde Allah'ın izniyle kazanmak istiyoruz. Kazanarak yukarılara doğru bir an önce tırmanmak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapıp, kazanan taraf olmak istiyoruz."

        Uygun, takımda sakatlığı bulunan tek oyuncunun Fode Koita olduğunu belirterek, "Onun dışında diğerlerinin sakatlıkla ilgili herhangi bir problemi yok. Herkes idmanlara başladı. Yeni gelen arkadaşlar da artık hem havaya hem takıma uyum sağladı. Beş yeni transferimizle Pendikspor maçında sahada olabiliriz. Bu da bizim için sevindirici. Önemli bir sakatlığımız, herhangi bir problemimiz de yok. Fode Koita da aramıza katıldığında bize güç katacaktır. Onu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Pendikspor maçıyla birlikte 3 hafta sonra yedek kulübesindeki yerine döneceğinin hatırlatılması üzerine Uygun, "Evet tekrar geri dönüyoruz. Bazen futbolda oluyor öyle şeyler. Neyse cezasını çektik. Tabii ki hepimiz hata yapıyoruz. Hatasız olmaz. Art niyet ya da başka bir şeyi görmeden ligin artık sonuna yaklaşıldığı bir ortamda şampiyonluk ayrı bir mücadele gösteriyor. Düşme potasına baktığınızda da ilk 8'den sonra bütün takımlar birbirine yakın. O yüzden çok zorlaştı. Herkes iyi bir şekilde iyi bir mücadele ve iyi bir yönetim bekliyor." diye konuştu.

        Uygun, bir basın mensubunun taktiksel oyun anlayışıyla ilgili sorusuna ise "Oynadığımız sistem, 5'li sistem değil, 3'lü sistem. 3-4-3 gibi bir sistem. Bu da çok fazlasıyla ofansif bir format. Taraftar tribündeki yerini alacak, takımını destekleyecek. Biz rakibe göre oynaması gereken bir oyun planının içerisindeyiz. Bizim için önemli olan, sahada o gün ne gerekirse onu yapmaya çalışıyoruz. Desteğe ve duaya ihtiyacımız var." cevabını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        DEM Parti'de İstanbul'da seçime geribiliyor
        DEM Parti'de İstanbul'da seçime geribiliyor
        ABD'den Gazze'de ateşkese veto
        ABD'den Gazze'de ateşkese veto
        'Eşim beni öldürecek' deyip ortadan kayboldu
        'Eşim beni öldürecek' deyip ortadan kayboldu
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        MKE Ankaragücü, Icardi'yi şikayet etti
        MKE Ankaragücü, Icardi'yi şikayet etti
        WikiLeaks'ten Assange çıkışı: Gazeteciliğin sonu olur
        WikiLeaks'ten Assange çıkışı: Gazeteciliğin sonu olur
        İbrahim Keloğlan hakkında flaş karar!
        İbrahim Keloğlan hakkında flaş karar!
        Süper Lig'de 26. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 26. haftanın panoraması!
        Putin: Başarımızı büyütmeliyiz
        Putin: Başarımızı büyütmeliyiz
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        Türkiye engelini kaldırdı
        Türkiye engelini kaldırdı
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Yeni adresini duyurdular
        Yeni adresini duyurdular
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor

        Benzer Haberler

        Sivas'ta jandarma ekipleri kadın kursiyerlere KADES'i anlatıldı
        Sivas'ta jandarma ekipleri kadın kursiyerlere KADES'i anlatıldı
        Akıncılar'da muhtarlar tularemi hastalığıyla ilgili bilgilendirildi
        Akıncılar'da muhtarlar tularemi hastalığıyla ilgili bilgilendirildi
        Sivas'ta muhtarın yazlık evi yandı; kundaklama iddiası
        Sivas'ta muhtarın yazlık evi yandı; kundaklama iddiası
        Sivas'ta 10 metre yükseklikten düşen TIR, evin 2'nci katına çarptı (2)
        Sivas'ta 10 metre yükseklikten düşen TIR, evin 2'nci katına çarptı (2)
        Sivas'ta 10 metre yükseklikten düşen TIR, evin 2'nci katına çarptı
        Sivas'ta 10 metre yükseklikten düşen TIR, evin 2'nci katına çarptı
        Sivas'ta 2 katlı evin üzerine bu kez de TIR uçtu
        Sivas'ta 2 katlı evin üzerine bu kez de TIR uçtu