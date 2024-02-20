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        Akıncılar'da muhtarlar tularemi hastalığıyla ilgili bilgilendirildi

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlara tularemi hastalığıyla ilgili bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 10:37 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:57
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        Akıncılar'da muhtarlar tularemi hastalığıyla ilgili bilgilendirildi
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlara tularemi hastalığıyla ilgili bilgi verildi.

        Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen programda Sivas İl Özel İdare ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince tularemi hakkında köy ve mahalle muhtarları bilgilendirildi.

        Hastalığın içme suyundan bulaştığını anlatan yetkililer, sularının klorlanmasının önemi, su depolarındaki otomatik klorlama cihazının kullanımı ve bakımı ile içme suyu depolarının temizliği hakkında sunum yaptı.

        Programa Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş da katıldı.

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