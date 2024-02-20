Akıncılar'da muhtarlar tularemi hastalığıyla ilgili bilgilendirildi

Hastalığın içme suyundan bulaştığını anlatan yetkililer, sularının klorlanmasının önemi, su depolarındaki otomatik klorlama cihazının kullanımı ve bakımı ile içme suyu depolarının temizliği hakkında sunum yaptı.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen programda Sivas İl Özel İdare ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince tularemi hakkında köy ve mahalle muhtarları bilgilendirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.