Sivas'ta jandarma ekipleri kadın kursiyerlere KADES'i anlatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Sivas Halk Eğitim Merkezi'nde bulunan kadın kursiyerlere KADES hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

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