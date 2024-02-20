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        Sivas'ta jandarma ekipleri kadın kursiyerlere KADES'i anlatıldı

        Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kadınlara Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 12:53 Güncelleme: 20.02.2024 - 12:57
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        Sivas'ta jandarma ekipleri kadın kursiyerlere KADES'i anlatıldı
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        Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kadınlara Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Sivas Halk Eğitim Merkezi'nde bulunan kadın kursiyerlere KADES hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

        Ekipler, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla çalışmaların aralıksız azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

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