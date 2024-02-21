Sivas Valisi Şimşek bağlama çaldı, sosyal medyada ünlenen çoban türkü söyledi
Sivas'ın Gürün ilçesinde çobanlık yaparken söylediği türkülerle sosyal medyada üne kavuşan Tarık Kara, Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.
Sivas'ın Gürün ilçesinde çobanlık yaparken söylediği türkülerle sosyal medyada üne kavuşan Tarık Kara, Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güneş köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Kara'nın hayvanlarını otlatırken söylediği türküleri sosyal medya hesabından binlerce kişi izledi.
Türküleriyle tanınan Kara, Vali Şimşek'e makamında ziyarette bulundu.
Kara ile sohbet eden Vali Şimşek, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Daha sonra Vali Şimşek bağlama çaldı, Tarı Kara da halk ozanı Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdi.
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