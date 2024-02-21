Şarkışla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Çiçek, Belediye Başkanı Oğuz'u ziyaret etti
Şarkışla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Çiçek, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'a ziyarette bulundu.
Şarkışla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Çiçek, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'a ziyarette bulundu.
Başkan Oğuz'u makamında ziyaret eden Çiçek, Şarkışla'nın gelişimi ve esnafının refahı için gösterdiği çabalardan dolayı Oğuz'a teşekkür etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Oğuz da bu zamana kadar Şarkışla için elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdiğini belirtti.
Çiçek, ziyarette Başkan Oğuz'a plaket takdim etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.