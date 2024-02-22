Şarkışla'da muhtarlar içme suyu kaynaklı salgına karşı bilgilendirildi

Ekipler, köy ve mahalle muhtarlarına içme suyu kaynaklı salgın hastalıklarla mücadelede alınması gereken önlemler, su depolarının temizliği ve otomatik klorlama konularında bilgi aktardı.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'ndeki toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ile İl Özel İdare ekipleri tarafından muhtarlara içme suyu kaynaklı salgın hastalıklarla ilgi bilgi verildi.

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