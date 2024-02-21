Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik maç ile şut çalışması gerçekleştirdi.
Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Diğer yandan, TOKİ Şehit Üsteğmen Şükrü Pürlü İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, antrenman öncesi futbolcularla bir araya geldi.
EMS Yapı Sivasspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, 25 Şubat Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
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